¿Es obligatorio votar en las elecciones primarias de este domingo? - Chilevisión

Este domingo 9 de junio se realizarán las primarias para definir a los candidatos de los pactos que estarán en los comicios de octubre para disputar las alcaldías comunales.

El próximo domingo 9 de junio se celebrará un nuevo proceso electoral en nuestro país, el cual corresponde a las Elecciones Primarias 2024.

Sin embargo, estas no se realizarán en la totalidad del territorio, pues las de alcaldes y alcaldesas se llevarán a cabo en 60 comunas, mientras que las de Gobernadores entre las regiones de Coquimbo y de Aysén.

En total, serán 209 los candidatos para las alcaldías que determinarán cuáles serán el elegidos para disputar un puesto en la entidad comunal en los comicios del próximo 27 de octubre.

¿Es obligatorio votar en las elecciones primarias de este domingo?

Para estas elecciones podrán votar los electores independientes y los afiliados a los partidos políticos, por lo que el voto no será obligatorio en esta ocasión.

Cabe recordar que solo podrán votar quienes estén hablitados en el padrón electoral para hacerlo. Para revisar si estás habilitado o habilitada puedes revisar la página del Servel.

Por otro lado, como el voto no es obligatorio, tampoco habrá multas en caso de no asistir. Aunque sí lo habrá para quienes hayan sido escogidos como vocales de mesa y no se presenten a cumplir su deber. +