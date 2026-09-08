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Informan qué zonas de Santiago tendrán cortes de agua por hasta 15 horas: Comunas y horarios

La compañía Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en seis comunas, se deben a trabajos programados.

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa responsable de la distribución del suministro en parte importante de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a distintas zonas de Santiago.

Según lo que comunicó la compañía por su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados que se extenderán por varias horas. La mayoría de los trabajos se extenderá por seis horas, pero uno alcanzará incluso las 15 horas.

Para este miércoles 9 de septiembre, la empresa precisó que las comunas afectadas son Conchalí, Quinta Normal, Las Condes, Santiago, Macul, Puente Alto.

Comunas que tendrán cortes de agua este miércoles 9 de septiembre

  • Conchalí: Desde las 15:40 del martes 8 de septiembre hasta las 06:00 del miércoles 9.
  • Quinta Normal: Desde las 15:00 del miércoles 9 de septiembre hasta las 06:00 del jueves 10.
  • Las Condes: Desde las 15:00 del miércoles 9 de septiembre hasta las 06:00 del jueves 10.
  • Santiago: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 9 de septiembre.
  • Macul: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 9 de septiembre.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 9 de septiembre.
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