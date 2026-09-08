Informan qué zonas de Santiago tendrán cortes de agua por hasta 15 horas: Comunas y horarios
La compañía Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en seis comunas, se deben a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa responsable de la distribución del suministro en parte importante de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a distintas zonas de Santiago.
Según lo que comunicó la compañía por su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados que se extenderán por varias horas. La mayoría de los trabajos se extenderá por seis horas, pero uno alcanzará incluso las 15 horas.
Para este miércoles 9 de septiembre, la empresa precisó que las comunas afectadas son Conchalí, Quinta Normal, Las Condes, Santiago, Macul, Puente Alto.
Comunas que tendrán cortes de agua este miércoles 9 de septiembre
- Conchalí: Desde las 15:40 del martes 8 de septiembre hasta las 06:00 del miércoles 9.
- Quinta Normal: Desde las 15:00 del miércoles 9 de septiembre hasta las 06:00 del jueves 10.
- Las Condes: Desde las 15:00 del miércoles 9 de septiembre hasta las 06:00 del jueves 10.
- Santiago: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 9 de septiembre.
- Macul: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 9 de septiembre.
- Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles 9 de septiembre.