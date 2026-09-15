Fondas 2026 en Puente Alto y Maipú: fechas, entradas y artistas confirmados

Las populosas comunas de la región Metropolitana tienen diferentes opciones para sus vecinos en estas Fiestas Patrias.

Pocas horas faltan para que se inicie la celebración de Fiestas Patrias 2026, ya que desde este jueves 17 comenzarán algunas fondas.

Dos de las comunas más grandes de la región Metropolitana son Puente Alto y Maipú, donde sus vecinos tendrán varias opciones de celebración.





Puente Alto

La Vuelta del Raco (municipal, gratuita), Pueblito Las Vizcachas, camino a San José de Maipo 05109.

Del 18 al 20 de septiembre, de 12:00 a 21:00 horas. Espacio libre de alcohol y humo.

Viernes 18: La Regia Orquesta Quinteto, Los Pata e’ Cumbia, Los Camotes de la Cueca, Rosarito La Rancherita, BAFOPAL.

La Regia Orquesta Quinteto, Los Pata e’ Cumbia, Los Camotes de la Cueca, Rosarito La Rancherita, BAFOPAL. Sábado 19: La Guay, Metalengua, Malvarosa Cueca, El Manguera, Esencia Cordillerana.

La Guay, Metalengua, Malvarosa Cueca, El Manguera, Esencia Cordillerana. Domingo 20: Chinchintirapie, Guaypes Club, Tikakuzi, Chris Saravia, Agrupación Folclórica Bajos de Mena.

Gran Fonda Las Vizcachas (pagada), Club de Campo Las Vizcachas, Av. San José de Maipo 05669.

Del 18 al 20 de septimebre, de 13:00 a 23:30 horas.

Viernes 18: Los Viking’s 5, La Sonora Dinamita, Óscar Rey (tributo a Tommy Rey), Corporación de Danza Chile.

Los Viking’s 5, La Sonora Dinamita, Óscar Rey (tributo a Tommy Rey), Corporación de Danza Chile. Sábado 19: La Gran América Junior, Los Kuatreros del Sur, Óscar Rey, Corporación de Danza Chile.

Fondas Provincia Cordillera (pagada), Av. El Volcán 06680.

del 17 al 20 de septiembre.

Entrada: $5.000 por persona; menores de 12 años gratis.

$5.000 por persona; menores de 12 años gratis. Jueves 17: Bravas Folclor, Los Históricos.

Bravas Folclor, Los Históricos. Viernes 18: Los Huasos del Sur, Sonora Malecón, Bravas Folclor.

Los Huasos del Sur, Sonora Malecón, Bravas Folclor. Sábado 19: El Bloque 8, A Rienda Suelta, Bravas Folclor.

El Bloque 8, A Rienda Suelta, Bravas Folclor. Domingo 20: Grupo Disparo, Jetset (tributo a Soda Stereo).

Maipú

Fiesta Costumbrista / Fonda Terremoto Mayor, en Plaza de Maipú.