Corte de luz en Santiago este miércoles 16 de septiembre: Revisa las comunas afectadas
La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 5 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 16 de septiembre.
Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Independencia, Lo Prado, Maipú, La Reina y Lo Barnechea.
Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este miércoles 16 de septiembre
- Independencia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.