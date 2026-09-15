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Corte de luz en Santiago este miércoles 16 de septiembre: Revisa las comunas afectadas

La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que 5 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este miércoles 16 de septiembre. 

Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Independencia, Lo Prado, Maipú, La Reina y Lo Barnechea. 

Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este miércoles 16 de septiembre

  • Independencia: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Lo Prado: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • Lo Barnechea: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
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