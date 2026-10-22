Sismo sacude a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo se registró a las 21:09 horas.

Un sismo de 4,4 sacudió a la zona centro norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.

De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 21:09 horas de este jueves 22 de octubre.

El temblor se registró a 97 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, provincia argentina que limita con San Pedro de Atacama.

Además, el organismo reportó que el sismo se produjo a una profundidad de 232 kilómetros.