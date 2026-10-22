Sismo sacude a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo se registró a las 21:09 horas.
Un sismo de 4,4 sacudió a la zona centro norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.
De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 21:09 horas de este jueves 22 de octubre.
El temblor se registró a 97 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, provincia argentina que limita con San Pedro de Atacama.
Además, el organismo reportó que el sismo se produjo a una profundidad de 232 kilómetros.
PRELIMINAR Hora Local: 2026/10/22 21:09:33, mag: 4.4, Lat: -24.28, Lon: -67.28, Prof: 232.35, Loc: 97.1 km al O de San Antonio de los Cobres
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 23, 2026