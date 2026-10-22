“Me olvidaba lo que hacía en la noche”: Botota Fox se sinceró sobre su relación con el alcohol y tomó drástica decisión
El transformista chileno se puso un pellet antialcohol y abordó su proceso en un extenso video que compartió en redes sociales.
Este jueves, José Miguel Navarrete, también conocido como “Botota Fox“, publicó en redes sociales un video donde aborda su proceso tras ponerse un pellet antialcohol.
El transformista explicó que esta es una medida para poder sanar su relación con el alcohol y, aunque ha traído malestar físico, notó mejorías en su ánimo.
¿Qué dijo Botota Fox?
“Esto es para toda persona que tenga algún problema o que sienta que tenga algún problema y le va a ayudar mucho”, comenzó diciendo Botota.
En esa misma línea, admitió que “yo nunca lo había conocido y me pareció algo bastante fuerte, pero luego te das cuenta que, en realidad, es para mejor”.
Respecto de los síntomas, expuso: “Las primeras horas me sentí súper mareado, pero nada de otro mundo. Llegué a recostarme, entonces como súper rapidito el mareo y todo”.
Actualmente, el transformista detalló que “me he sentido superbién, he tenido el ánimo a lo buen chileno, la raja, me he sentido feliz. Siento que, a pesar de que uno tenga algo puesto en tu cuerpo, tu interior es el que está feliz”.
Navarrete describió la sensación como “cuando tú sientes la necesidad de ir al gimnasio y no vas nunca, pero cuando vas te sientes la r…“.
¿Por qué Botota decidió ponerse un pellet antialcohol?
“Todo esto comenzó porque yo dije: ‘No me puedo seguir mandando cagadas porque, finalmente, con copete me olvidaba lo que hacía en la noche y podría pasar en algún momento algo muy grave y al otro día no me iba a acordar’”, admitió José Miguel.
Finalmente, al momento de realizar el procedimiento, Navarrete se dio cuenta de que tenía “casi una pancreatitis”, por lo que enfocarse en este tratamiento es su prioridad actual.
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