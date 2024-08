Wilma González reveló el nombre de las estrellas que conoció en la mansión Playboy - Chilevisión

González reveló en La Divina Comida que su trabajo en Playboy le ayudó a ahorrar mucho dinero debido a que pagaraban todos sus gastos, sin embargo, hizo un mea culpa sobre la exposición, debido a su hijo adolescente.

Wilma González se refirió al periodo en que trabajó en Playboy y reveló todos sus secretos, incluído un episodio en el que conoció a Paris Hilton y Britney Spears.

La modelo fitness formó parte de La Divina Comida, donde le reveló a Francisco Pérez Bannen, Sergi Arola y Valentina Saini cómo fue haber trabajado en Playboy.

Wilma González conoció a Britney Spears y Paris Hilton

"En ese momento yo lo pasé bien, viajé por todo el mundo", sentenció Wilma, sin embargo lamentó la exposición debido a que su hijo ya es adolescente.

En esa misma línea, agregó: "Tuve experiencias súper buenas. Llegó un minuto que me cansó porque me hicieron un contrato por tres años, que era exclusivo, solo podía trabajar para Playboy, no me faltaba de nada".

González reveló que Playboy pagaba por todos sus gastos, incluído el profesor de inglés y su entrenador físico, sin embargo, tuvo algunas cosas en contra: "Me empecé a sentir vacía también, porque decía: 'Quiero hacer algo más', no sé".

Además reveló que conoció al fundado de la revista, Hugh Hefner y otras celebridades: "Estuve en el pijama party el 2008 y había muchos famosos, Tommy Lee, Paris Hilton, Britney. Yo pensé que iba más como alguien importante por ser playmate qué sé yo".

Sin embargo, la situación fue distinta para Wilma: "Yo llegué y me dieron una bandeja con shots, literal, me llevaron como camarera VIP, no sé. A él (Hugh Hefner) lo saludé dos segundos y tenías que ir en pijama, y a mí me hicieron un pijama de body paint, o sea yo iba en pelotas", aseguró.

Los nervios de la situación, la cantidad de celebridades y la exposición hicieron colapsar a Wilma, quien señaló que "en un minuto como que me quería vestir y alguien había dejado como en un cuarto de producción la ropa y tal, y era como: 'Me quiero vestir ya'", cerró.