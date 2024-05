Wilma González y el difícil momento con su marido por el que publicó dramática foto: “Justo fue después de casarnos” - Chilevisión

La modelo explicó que junto a Nicolás Seguel enfrentó una mala racha justo después de que celebraran su matrimonio, la que la tiene con estrés y ansiedad.

Wilma González se sinceró sobre el delicado momento personal que atraviesa, luego de encender las alarmas entre sus seguidores tras subir una publicación llorando a su cuenta de Instagram.

El hecho ocurrió hace unas semanas, cuando la modelo española usó su red social para mostrarse vulnerable ante sus fanáticos, debido a que según confesó en ese momento, junto a su marido, Nicolás Seguel, estaban atravesando una complicación.

VER MÁS SOBRE WILMA GONZÁLEZ

Ahora, y con la distancia de lo ocurrido, la ex chica reality confesó en conversación con Página 7 que su acto “tuvo harta repercusión”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Mucha gente conocida me llamó preguntándome si estaba deprimida, y no. Sí, he pasado por cuadros de ansiedad, que es como una emoción nueva”, explicó.

El difícil momento de Wilma González

En esa línea, Wilma González contó que se está tratando para mejorarse y “he ido a terapia, no estoy medicada. Fui a un psiquiatra y no me lo recomendó (medicamentos), que solita lo podía controlar, obviamente con especialistas”.

En cuanto a las razones que la llevaron a publicar la foto manifestando su tristeza, declaró que quería ser honesta con sus seguidores. “Simplemente por estrés derivó en una ansiedad y no lo pasé muy bien. Ese día había sido muy malo”, añadió.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sobre la situación con su marido, indicó que ”nos pasó algo muy personal con Nico, no como pareja, sino que con terceras personas. Justo fue después de casarnos”.

"Hay gente que dice 'qué cuático hacerte una foto llorando', y sí, es verdad. Quise hacer un post honesto, estaba llorando de verdad y la subí. Fue una racha negativa que ya está pasando, no va más allá”, cerró.