Waldo reaccionó al tierno video viral de su papá en Gran Hermano: “La personalidad la saqué de él” - Chilevisión

El jugador de Gran Hermano Chile se sorprendió al ver un video de su padre, donde responde a quienes aseguraban que su hijo "no es del campo".

Waldo Villarroel, jugador de Gran Hermano Chile, reaccionó al video protagonizado por su padre y que se volvió viral en redes sociales.

El registro muestra la hazaña de David, primo de Waldo, quien se trasladó hasta una zona rural de Illapel para mostrarle videos del participante a su tío.

"No sé si me estarán viendo ahora porque mi taita' no tiene ni tele, pero en una de esas...", se oye decir al jugador en uno de los registros.

Luego, el papá de Waldo respondió a quienes aseguraban que su hijo "no es del campo".

"Es reconocido acá como campesino criado en el campo con animales", comenzó diciendo. "Haciendo todos los labores que se hace acá en la casa. Y si alguien lo duda, que lo vengan a reconocer acá, a conocer al pobre viejo que está acá en medio de unas cabras", expresó.

La reacción de Waldo por video viral de su papá

Durante el programa en vivo, Diana Bolocco sorprendió al jugador con saludos de su hermano y mamá, y también le mostró el video viral de su papá.

Por esto último, Villarroel señaló: "Me esperaba esa cuestión. Mi taita, yo creo que la personalidad la saqué de él. Si el hombre le pone".

"Me preocupaba un poco esa cuestión, cómo iba a poder ver todo. Mi papá no es mucho de tecnología ni tele, él vive en su mundo de trabajo y los animales", agregó.

Asimismo, agradeció la misión de "el pariente (su primo)" y le mandó un saludo a "todos los viejos de allá de Santa Virginia", sector rural de la comuna de Illapel.

