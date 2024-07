Papá de Waldo reaccionó a videos de su hijo en Gran Hermano Chile: “En medio de unas cabras” - Chilevisión

El primo del jugador del reality de Chilevisión, quien maneja sus redes sociales mientras él está en el encierro, fue hasta Illapel para que su padre viera los primeros registros de su estadía en la casa.

A poco de cumplirse dos semanas desde su ingreso a Gran Hermano Chile, un simpático video comenzó a circular en redes sociales, en el que aparece el papá de Waldo Villarroel.

Fue el primo del jugador del reality de Chilevisión, David, quien decidió ir hasta la comuna de Illapel, región de Coquimbo, para visitar a su tío con el fin de mostrarle videos del programa.

"¿Cómo está pues, tío? ¿Ya no me conoció? ¡Estoy grabando!", dijo al ver a su familiar. Unos segundos después, aparece el dueño de casa viendo los registros de su hijo.

Uno de ellos, el momento en que Waldo se preparaba para entrar a la casa más famosa del mundo. "No sé si me estarán viendo ahora porque mi taita' no tiene ni tele, pero en una de esas...", se oye decir.

Posteriormente, el hombre a cargo de las redes sociales del concursante le preguntó sobre "qué opinaba de quienes dicen que Waldo no es del campo".

"Es reconocido acá como campesino criado en el campo con animales", comenzó diciendo. "Haciendo todos los labores que se hace acá en la casa. Y si alguien lo duda, que lo vengan a reconocer acá, a conocer al pobre viejo que está acá en medio de unas cabras", expresó.

Revisa el video a continuación: