“Siga adelante”: La emoción de Waldo tras recibir esperado saludo de su mamá en Gran Hermano - Chilevisión

Waldo Villarroel ganó un premio que consistía en un saludo de familiares, entre ellas su madre, quien fue diagnosticada con un tumor cerebral previo a su ingreso al reality show.

Waldo Villarroel se quebró en vivo tras recibir un esperado saludo de familiares en Gran Hermano Chile, durante el día lunes en el encierro.

El participante se ganó este premio tras una dinámica, donde reveló que su mamá "tiene una enfermedad grave que es un tumor cerebral. Me gustaría saber de ella y hablar con mi familia un poco".

Fue así como cada jugador fue eligiendo a su favorito para obtener el premio. Finalmente, tras una reñida votación con Linda Marcovich, el beneficio recayó en Waldo.

VER MÁS SOBRE GRAN HERMANO

El saludo que emocionó a Waldo en GH

Durante el programa en vivo, el joven oriundo de Illapel fue sorprendido por su hermano y madre con un emotivo saludo.

En el caso de su mamá, el jugador explicó que "antes de entrar acá le detectaron un tumor cerebral. Entonces, cuando recibí el llamado de que quedé en Gran Hermano, conversé con ella".

"Le comenté mi situación: 'no sé si ir (a Gran Hermano) o no, porque no sé qué puede pasar con usted' (...) Mi mamá se emocionó y me dijo: 'usted vaya no más, me alegra tener un hijo que pueda hacer algo así'", contó.

Finalmente, tomó la decisión de ingresar al reality de Chilevisión. "El amor de mi vida para mí es mi mamá, no hay ninguna mujer que ame tanto como mi mamá", expresó.

Mamá de Waldo: "Siga adelante y con harta fuerza"

Estela Manque, madre de Waldo, le envió un cariñoso saludo a su hijo, provocando un mar de lágrimas en la casa de Gran Hermano Chile.

"Hola hijo, espero que se encuentre bien. Le mando un afectuoso saludo y un fuerte abrazo a través de la distancia", partió diciendo Estela.

Luego, la mamá del participante informó que "en cuanto a mi salud, me encuentro bien, así que tranquilo. Siga adelante y con harta fuerza".

Mira el momento acá: