“Voy a disparar”: Miguel lanzó feroz advertencia por actuar de Manuel en Gran Hermano - Chilevisión

Miguel aseguró que Manuel habría actuado mal y divulgado información privada sobre él dentro de la casa de Gran Hermano, por lo que Patricio intentó aconsejarlo y calmarlo.

Miguel arremetió contra Manuel en Gran Hermano y aseguró que comenzará a decir todo lo que sabe de él, luego de haberse enterado que el jugador italiano habla sobre aspectos privados suyos dentro de la casa.

Asímismo, Pato le aconsejó que fuera cauteloso y esperara hasta corroborar la información para evitar problemas que a futuro resultaran más beneficiosos para el jugador italiano.

Miguel advirtió que contará cosas de Manuel en Gran Hermano

"Creo que voy a disparar, esque no soy falso hermano", sentenció Miguel y además agregó: "Yo sé muchas cosas", y al respecto, Patricio aseguró que hará lo mismo.

Miguel no se quedó tranquilo y advirtió: "Como yo empiece (a hablar) vas a irte para atrás (...) Estoy hasta la po... no quiero ser falso, no quiero ponerle buena cara, tío (...) no me sale".

Por otro lado, criticó el actuar de Manuel y aseguró que es "falso" por hablarle a Michelle y ser agradable con ella cuando le cae mal y ha hablado en su contra: "No le dirigía la palabra a Michelle".

Patricio lo instó a calmarse e incluso aseguró que Manuel es candidato seguro en la placa de eliminación de la próxima semana, por lo que le aconsejó esperar: "Te va a pedir perdón y después te va a pelar por la espalda, hay que ver cuando, tranquilo", sentenció.

Además Miguel le contó que Manuel divulgó información sobre su contrato, quedando impactado: "Es malintencionado", aseguró y finalmente agregó: "Yo creo que ya ni Pedro lo banca".

Revive el momento: