Michelle revela supuesto encuentro íntimo entre La Chama y Manuel en Gran Hermano: “Cayó en 60 días” - Chilevisión

Carlyn le dio aviso a la brasileña de lo que estaba ocurriendo con su amiga, por lo que fue a investigar y al parecer, vio cosas que según dijo prefiere olvidar en Gran Hermano.

Michelle Carvalho confesó la madrugada de este sábado, en Gran Hermano, su molestia con la Chama y su relación con Manuel, ya que la venezolana no habría sido consecuente al acercarse tanto al italiano después de haber acusado de no dejarla tranquila.

En este sentido, la brasileña reveló que "Filomena y Filomeno" habrían tenido un encuentro íntimo después de la fiesta, e incluso habrían sido descubiertos por Carlyn.

¿Qué se sabe sobre el encuentro de Chama y Manuel en Gran Hermano?

Imagínate que yo te venga aquí llorando 'ah, me está acosando'", cuestionó Michelle a Patricio, Miguel y Pedro sobre la relación de "Nunca más compro pelea de nadie.'", cuestionó Michelle a Patricio, Miguel y Pedro sobre la relación de Chama con Manuel.

analizó cuán diferente reingresó Alexandra a Es que entró soltera". En este sentido, Miguel Gran Hermano Chile, a lo que Carvalho aclaró: "".

Sobre lo mismo, Michelle agregó que "fueron 60 días arduos de trabajo de Manuel, de insistir, de llorar, de show, de drama" hasta ahora que finalmente logró acercarse a Chama.

Entre risas, la brasileña comparó a sus compañeros con la relación de amistad que ella tiene con Pedro Astorga. "Imagínate yo y Pedro, llevamos 12 años y todavía no cae, ella cayó en 60", comentó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Esta conversación tuvo lugar luego de que Carlyn le revelara a Michu que Chama habría estado teniendo un momento íntimo con Manuel en la habitación, mientras el resto de la casa compartía en la cocina.

Asimismo, Miguel y Michelle estuvieron en la habitación de los hombres hasta muy entrada la madrugada, para darle privacidad a sus compañeros.

"Creo que quiero ser eliminada, Michelle al 3331 (...) quiero desver cosas que vi, fingir que no vi", comentó Carvalho a la cámara luego de también atrapar a Chama y Manu, y su amiga le gritara "no has visto nada".

La Michelle diciendo q la Chama cayó en 70 días y ella con Pedro llevan 12 años y todavía no cae #GranHermanoCHV pic.twitter.com/tcgnVKotOu — Bby Tamagochi 🫶 (@Sofiaaldunatep) September 21, 2024