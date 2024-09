La Chama y Manuel descueraron a Michelle en Gran Hermano: “Ella piensa que yo soy su servicio” - Chilevisión

Aunque Chama advirtió que hablaría con Michelle, Manuel le pidió que no lo hiciera argumentando que le echaría la culpa a él. Además criticaron como Michelle lava la ropa de los jugadores en Gran Hermano.

Durante la tarde de este jueves, La Chama y Manuel arremetieron contra Michelle en el sauna de Gran Hermano y la jugadora venezolana la acusó de tratarla como "servidumbre".

Al respecto, Manuel le pidió que no conversara con ella porque Michelle iba a pensar que fue idea de él y le echaría la culpa y luego despotricó en su contra.

La Chama y Manuel descueraron a Michelle en Gran Hermano

"Yo hago las cosas porque me salen, no porque me estén mandando. Odio que piensen que yo soy un servicio. Yo aquí no mando a hacer nada", sentenció Alexandra.

Al respecto, confesó: "Me siento como que Michelle me quiere mandar, me manda mil cosas (...) Yo la amo, la adoro, pero me siento mal que ella piense que yo soy su servicio, yo las cosas que hago con ella las hago porque me nace".

Asímismo, también acusó a Michelle de mandar a todos a hacer cosas porque "al final ella hace lo que ella quiere", e incluso aseguró que la trata como si fuese "una cualquiera".

Por otra parte, Manuel criticó que Michelle lave la ropa de todos: "Tu ropa es mía, no me molesta ¿Vale? Pero con calzoncillos de otro hombre me molesta porque no es ropa mía, lo siento", sentenció.

Asímismo, la instó a no conversar con Michelle: "Espérate porque sino me va a echar la culpa a mi".

La conversación, que duró casi 10 minutos abarcó el mismo tema en todo momento, sin embargo, Manuel también la acusó de cambiar la dinámica de la casa a su favor para obtener favores.

"El que le hace las cosas ahora es Felipe", acusó La Chama y además agregó: "Me sentí pésimo unas cosas que ella dijo cuando yo salí, como si yo fuese un servicio de ella y eso a mí me hace sentir mal".

Finalmente, acusó que las cosas dentro de la casa "no son igualitarias", y Manuel le dijo que tenía que poner límites con Michelle.

Revive el momento: