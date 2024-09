Michelle no sabe en quién confiar tras gritos en Gran Hermano Chile: “Me están intentando probar” - Chilevisión

Luego de que le confirmaran a Michelle que los dichos de Carlyn eran reales, la jugadora ha conversado con el resto de los participantes de Gran Hermano para ver diferentes perspectivas.

Michelle Carvalho está cada vez más conflictuada en la casa de Gran Hermano Chile, y es que tras los gritos que escucharon desde el exterior, la brasileña no sabe en qué jugadores puede confiar realmente.

Recordemos que Carlyn reingresó a la casa y puso en alerta a Michu sobre actitudes de Chama, las cuales fueron negadas por la acusada, sin embargo, tras escuchar información de fuera del encierro, Carvalho no deja de replantearse sus amistades.

Las inseguridades de Michelle tras ingreso a Gran Hermano

"No sé, me están tratando de volver loca", comentó Carvalho a Miguel tras escuchar desde afuera que Chama era mentirosa y que debía creer en lo que le decía Carlyn.

Si bien los jugadores no sabían qué tan reales habían sido los gritos, muchos pusieron en duda la lealtad de la venezolana con la familia Tamagotchi. "Solo las dos saben la verdad, solo las dos estuvieron afuera", concluyó Michelle.

Miguel, por su parte, ha sido otro que no sabe qué creer y al dudar de la amistad de Alexandra, Michelle le aclaró: "Le pregunté si todo lo que dijo Carlyn era verdad o no, y me dijo que no".

"Si me mintió en la cara, va a quedar mal ella", reafirmó la jugadora, intentando no sobrepensar la situación, no obstante, su actitud ha cambiado visiblemente dentro de la casa.

Por su parte, Patricio le aconsejó a la brasileña: "Yo creo que, cuando la cuestión no está bajo tu control, la tienes que soltar porque no tienes cómo probarla".