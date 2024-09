“Me perjudicó mucho”: Patricio reveló en Gran Hermano cuántos años lleva soltero - Chilevisión

El jugador lamentó la poca cantidad de compañeras solteras dentro del reality show, ya que él esperaba encontrar el amor en el encierro.

Patricio Esteffan se confesó este viernes con Carlyn en la casa de Gran Hermano y detalló cuántos años llevaría soltero, además de contar cómo ha sido para él este tiempo.

Recordemos que el jugador de 42 años tiene dos hijos, de los que ha hablado en múltiples ocasiones, sin embargo, en el amor el panorama es un poco diferente.

La soltería de Pato en Gran Hermano

Alrededor del medio día, Esteffan y Carlyn salieron a tomar sol a un costado de la piscina, momento en que Pato comenzó un reclamo muy personal con el reality show: alegó la falta de mujeres solteras.

"Para mí fue para el peor, aparte yo cachaba a varias, entonces yo sabía que no", comentó el jugador a su compañera, agregando se había quedado "sin opciones" muy rápido.

En este sentido, Patricio argumentó que "lleva casi 7 años soltero", por lo que esperaba conocer a alguien a quien abrirle su corazón dentro de Gran Hermano Chile.

"Me pusieron súper pocas opciones, había no sé cuántas casadas, pololeando o las conocía de afuera (...) y me perjudicó mucho personalmente", lamentó Esteffan, ganándose el apoyo de Carlyn que estaba de acuerdo con el lamento de su compañero.