“Si hubiese, se termina...”: Vanessa Daroch impactó a Julio César Rodríguez con predicción de matrimonio - Chilevisión

La tarotista utilizó tres cartas para descartar de plano una eventual boda del animador, desatando la sorpresa e incredulidad en el panel de Plan Perfecto.

Vanessa Daroch fue la última invitada a Plan Perfecto donde protagonizó una especial e impactante predicción para Julio César Rodríguez sobre el futuro de su relación como pareja.

La tarotista instó al animador a hacer una pregunta libre, lo que lo llevó a consultar sobre un rumor que ni él mismo tiene claro de donde surgió: si tendrá su matrimonio en 2025.

"Acá se gestó una situación que no sé quién creó, que me casaba en 2025, no sé quién lo dijo en un programa, lo dijo alguien de las cartas. Alguien dijo eso y otra persona lo siguió todo. Eso voy a preguntar: '¿me caso o no me caso el 2025?'", preguntó.

A raíz de esa duda, la tarotista respondió sacando del mazo la carta de la represión y descartando, en principio, la opción de una boda, señalando que "tal como se ve en la imagen, es sentirse entre dos paredes, amarrado, atado".

Inmediatamente después, Diana Bolocco ironizó con sus palabras y apuntó directamente a JC: "Eso te pasa a ti con el matrimonio, Julio, se te nota a leguas", desatando algunas risas.

Luego, Daroch continuó mostrando otras dos cartas: la de culpa y la de proyecciones, para dar paso a más indicios que sepultarían la posibilidad de un matrimonio del conductor de Primer Plano.

Sobre la primera, abordó, quiere decir que "no puede tomar una decisión tan importante sin cerrar o aclarar lo que hubo en el pasado, hay cosas que cerrar y la carta de la culpa lo dice".

Finalmente, sostuvo, para la segunda "nos dice que pueden avanzar mucho como pareja, pero como matrimonio no, es más, yo creo que si hubiese matrimonio se termina la pareja", lanzó, desatando la sorpresa e incredulidad en el panel.

