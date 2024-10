Vale Roth mostró los cambios tras “invasiva” cirugía estética: “No me va a...” - Chilevisión

La bailarina usó sus redes sociales para dar cuenta de los resultados en su rostro tras una blefaroplastia que se realizó hace cuatro días.

Vale Roth decidió ponerle fin a una particular detalle en su rostro y se sometió la semana pasada a una cirugía estética para mejorar su aspecto.

La influencer se unió a la moda de muchas famosas y se hizo un pequeño aunque “invasivo” retoque.

Según contó en su cuenta de Instagram, se sometió a una blefaroplastia. Esto se trata de una cirugía para eliminar la piel sobrante de los párpados.

“Me hice blefaroplastia. Me sacan la piel que sobra de los párpados, que a mí me sobraba mucha para mi edad. Me dijeron que tenía párpados de 43, yo creo que es como genético“, explicó en un video mostrando los resultado.

Según contó Vale Roth, tomó la decisión final porque “me sobra demasiado, entonces no me va a cambiar la cara, relájense“.

“Me voy a ver más linda. Ya era linda, pero me molestaba esa cuestión y si me molesta, me lo saco porque puedo, ¿cuál es el problema?“, agregó ante posibles críticas.

Finalmente, le bajó el dramatismo a su intervención y aclaró que “mucha gente conocida se lo ha hecho, es lo top de lo top. Es invasivo, debes tener paciencia porque quedas hinchada por varios días“.

La cirugía de Vale Roth