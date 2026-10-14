¡Va por la revancha! Ignacia Michelson confirmó su participación en reconocido certamen de belleza

Se trata de una competencia creada por el Miss Grand International, instancia donde Ignacia quedó en el top 25 representando a Chile.

Este miércoles, Ignacia Michelson fue confirmada como participante del certamen de belleza MGI All Stars.

Se trata de una competencia creada por el Miss Grand International, instancia donde Ignacia quedó en el top 25 representando a Chile.





Ignacia Michelson participará en nuevo certamen de belleza

La participación de Ignacia fue confirmada por el MGI All Stars en su cuenta de Instagram, donde expresaron que la competencia final se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre.

“Ahora, como Miss Grand Chile 2026, se une a MGI All Stars con la visión de representar a la mujer moderna: confiada, ambiciosa, auténtica y compasiva. Lista para abrazar un nuevo capítulo internacional y hacer que su presencia cuente”, detallaron.

La última ganadora fue la candidata de Colombia, Vanessa Pulgarín, y esta es la segunda edición que se realiza del concurso de belleza.

Hasta el momento no se ha confirmado el país en donde se realizará el certamen este año, ni tampoco a cuánto ascenderá el monto del premio final que obtendrá la ganadora.

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