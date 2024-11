Usuarios especulan posible enemistad entre Kel Calderón y Emilia Dides tras sospechoso detalle - Chilevisión

Tanto la abogada como la actual Miss Universo Chile se encuentran en Tailandia en el marco de una invitación que les hizo una reconocida marca de joyas.

Desde hace unos días, un grupo de celebridades chilenas compuesto por Kel Calderón, Emilia Dides, Karen Paola e Ignacia Antonia disfruta de un soñado y lujoso viaje a Tailandia.

Se trata de una invitación que la reconocida marca de joyas danesa Pandora hizo a las influencers, con el fin de participar de un exclusivo evento en el país asiático.

Además, según han mostrado en sus redes sociales, las cuatro han tenido la oportunidad de visitar las principales fábricas de la compañía, junto de disfrutar de diferentes cenas en elegantes restaurantes de Bangkok.

Sin embargo, en medio de la emocionante travesía, hubo un detalle que los internautas no dejaron pasar y, por lo mismo, llenaron de comentarios en Instagram a la hija de Raquel Argandoña.

Internautas especularon por ausencia de Emilia Dides

¿Qué ocurrió? Kel Calderón publicó una fotografía luego de compartir con creadoras de contenido y modelos de diversos países, en la que también posó junto con Ignacia Antonia y Karen Paola.

En los registros, donde aprovechó de incluir capturas de sus fiestas y paseos, la gran ausente fue la actual Miss Universo Chile, Emilia Dides, pues no apareció en el post y muchos seguidores comenzarón a preguntar al respecto.

"¿Qué pasó? Falta nuestra reina", "Faltó la hermosa Emilia Dides en esa foto", "Si no está Emilia Dides no hay like" y "La Emilia no sube fotos con Kel y viceversa", fueron algunas de las reacciones.

Mira la publicación a continuación: