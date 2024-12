¿Un homenaje en vida? Fernando Farías respondió a campaña en redes sociales tras video viral - Chilevisión

Gran preocupación generó en redes sociales un video que mostraba al actor Fernando Farías caminando con dificultad en su barrio Villa Lo Errázuriz, comuna de Maipú.

En entrevista con CHV Noticias, el destacado intérprete aclaró su estado de salud tras la viralización del registro.

"Estaba aquí en el quincho y de repente (...) me fui de espaldas para atrás. Me pegué en el coxis, justo ahí. Un accidente, de esos que pasan, y a mí me pasó ahora", explicó Farías sobre el accidente doméstico que sufrió hace unos meses.

Fernando Farías respondió a campaña en redes sociales

El actor de 92 años fue consultado sobre una campaña que se inició en redes sociales, a raíz de los videos virales en TikTok.

Usuarios de distintas partes del país piden que el actor sea homenajeado por su larga trayectoria en teatro, cine y televisión.

"No sé, acaso merezco un homenaje o no, no me vuelvo loco por eso", partió diciendo Farías, agregando que "con el respeto de la gente y la amistad que me brindan, me siento bien".

"Una palabra: gracias, gracias, gracias, porque se ha portado bien la gente conmigo", expresó el artista.

Cabe mencionar que en el año 2023, el destacado actor fue reconocido como "Orgullo Maipucino" por la Municipalidad de Maipú. A través de redes sociales, el alcalde Tomás Vodanovic expresó que "he tenido la suerte de poder compartir con él varias veces en su barrio. Ya se vendrán otras acciones".