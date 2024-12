Tonka Tomicic abre su corazón tras quiebre con Parived: “Me he sentido amada” - Chilevisión

Desde entonces, la presentadora de televisión indicó que está viviendo con su hermana, en donde ha estado "súper acompañada". " Ha sido maravilloso estar con ella, compartir con mis sobrinos. Me he sentido amada, querida ", detalló.

En conversación con Francisca García-Huidobro, la ex modelo indicó que tras las investigaciones judiciales que se le realizaron tanto a Parived como a ella misma, fue ella quien dejó el departamento que compartían con su ex esposo en Lo Barnechea.

Respecto a la posibilidad de volver a enamorarse, Tomicic declaró: "Uno tiene que esperar cerrar ciclos para empezar de nuevo. Tengo que salir de mis puntos pendientes para rearmarme, y pensar en una nueva Tonka en lo emocional y profesional".

Por otra parte, sobre cómo se ha sentido en este periodo de desconexión de los medios, la entrevistada reveló que "no ha sido fácil, ha sido un camino súper duro. He sacado muchas cosas en limpio...no me identifico con las circunstancias que me rodean, no soy eso".

Sin embargo, ha logrado ver con otra perspectiva su vida. "Creo que he aprendido a darle tiempo a los eventos y a poder mirar con distancia, porque si pienso en mí en unos años más, voy a pensar de este periodo que es un paréntesis solamente, no soy lo que me ha pasado", admitió.