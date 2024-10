“Tomaba alcohol conmigo en brazos”: Esteban Paredes reveló duro episodio de infancia por la depresión de su padre - Chilevisión

El histórico goleador del fútbol chileno será uno de los invitados de esta noche en Podemos Hablar, donde abordó diferentes temas.

Este viernes se podrá disfrutar por las pantallas de Chilevisión un nuevo episodio del programa Podemos Hablar, que tendrá como invitados a Pamela Díaz, Marisela Santibáñez y Esteban Paredes.

El histórico goleador del fútbol chileno dejó un momento de lado la pelota y confesó desconocidos momentos de su dura infancia junto a su padre.

En una íntima conversación con Julio César Rodríguez, el ídolo de Colo Colo reveló los difíciles años vividos tras el abandono de su madre y la depresión de su papá, quien incluso se intentó suicidar junto a él cuando pensó lanzarse al metro.

"Mi viejo no le quería abrir la puerta a nadie. Solamente salía una vez a la semana a comprar las cosas para poder comer. Tenía una depresión muy grande. Tomaba alcohol conmigo en los brazos, llorando. Y bueno, eso me marcó harto, sufrí mucho", manifestó el ex seleccionado nacional.

Esteban Paredes y una posible reconciliación con la madre de sus hijos

Esteban Paredes también habló de su estado sentimental y una posible reconciliación con Jenny Lastra, madre de sus dos hijos, y a quien conoció cuando tenía 16 años.

"Si se da, obvio que sí. Hoy no estoy en pareja, no estoy con nadie, solo estoy enfocado en mi trabajo, en darle la educación a mis hijos... Sí, a lo mejor más adelante, sí. Hay buena relación", sostuvo el actual delantero de Santiago Morning.

