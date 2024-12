Sergio Rojas envió duro mensaje a Adriana Barrientos tras pelea: “Alguien puede salir lastimado...” - Chilevisión

El periodista le envió un mensaje a Adriana Barrientos en donde sentenció: "Hay muchos testigos de tu actuar, que no ha sido el adecuado", tras la pelea con Claudia Schmidt.

Sergio Rojas reveló que Adriana Barrientos quiso denunciarlo por Ley Karin tras la pelea que protagonizaron junto con Claudia Schmidt, donde el periodista fue a buscar a la modelo para increparla por decir que "no tenía credibilidad" en su profesión.

Al respecto, Claudia Schmidt confirmó su renuncia a Zona de Estrellas y luego le pidió a Rojas que hablara sobre la acción judicial de Barrientos.

¿Qué le dijo Sergio Rojas a Adriana Barrientos?

Al respecto, en Que Te Lo Digo, el periodista declaró: "Eso no se ajusta a ninguna forma porque tal como tú lo dijiste nosotros somos una empresa externa".

En esa misma línea, agregó: "Además tú no trabajas para mí, ni tampoco eres compañera mía, por lo tanto, el artilugio que tú, entendía, estabas tartando de utilizar, no tiene ni pies ni cabeza".

Sergio comparó la actitud de Adriana Barrientos en el último tiempo con la de Oriana Marzoli dentro de los reality shows en los que ha participado, asegurando "que puede llegar a ser a ratos detestable por su comportamiento", y la instó a reflexionar.

Además le reiteró que Claudia renunció por su comportamiento: "Lo pasaba mal contigo y ten cuidado, que tu acusación no se te vaya a volver en contra porque Claudia sí fue compañera tuya, Claudia sí trabajó contigo, entonces tienes que tener cuidado porque las tortillas a veces se dan vuelta", expresó.

Por otro lado, agregó: "Hay muchos testigos de tu actuar que no ha sido el adecuado, entonces ten cuidado. Si quieres jugar conmigo juguemos (...) porque yo Adriana, vuelvo a repetir, no pertenezco a ninguna mafia televisiva, ni le debo favores a nadie. Estoy donde estoy porque me lo he ganado".

Finalmente, Rojas concluyó: "Si tú quieres seguir jugando esto, cuidado, porque alguien puede salir lastimado y no creo que sea yo".