“Ni sentí la prueba”: La particular técnica de Angélica Sepúlveda para ganar salvación en GH - Chilevisión

La jugadora recurrió a la meditación para ganar una compleja prueba en Gran Hermano Chile. "Desde que tuve un accidente me apareció y la empecé a estudiar", reveló.

Con una particular técnica, Angélica Sepúlveda demostró sus años de realities en el cuerpo tras ganar tranquilamente la prueba de salvación en Gran Hermano Chile.

El desafío, que se extendió por más de 10 minutos, consistía en que los nominados Camila Power, Íñigo López, Felipe Thompson y Sepúlveda debían mantenerse sujetados de una cuerda frente a una rampa.

El último que lograba mantenerse de pie, sin sobrepasar una línea inferior y superior marcada en la rampa, se convertía en el ganador o ganadora. Finalmente, la prueba fue superada por Angélica.

VER MÁS SOBRE GRAN HERMANO

La técnica de Angélica Sepúlveda tras ganar prueba en GH

Angélica celebró su logro en la séptima competencia por la salvación en Gran Hermano Chile con un abrazo a Emilia Daiber, a quien sorprendió con una frase: "Te prometo, ni sentí la prueba".

"No te lo puedo creer, estoy desconcertada con lo que me dices", reaccionó Emilia, a lo que la jugadora explicó que "no me la quiero dar de soberbia, pero Ho'oponopono. Chiquillas, busquen en internet o YouTube y con eso pueden conseguir todo lo que quieren".

Sepúlveda se refiere a un ritual de origen hawaiano que principalmente es utilizado para resolver conflictos familiares.

Esta técnica se basa en cuatro mantras: “Lo siento”, “Perdóname”, “Gracias”, “Te amo”. Según explica un artículo de Vogue, estas "palabras mágicas se recitan para purificar el alma, aliviar tensiones y abrir el camino a la curación".

Al respecto, Angélica indicó que "esto es sólo amor, felicidad y energía, hay que meditar. Te juro que me subí (a la rampa) y medité".

"El Ho'oponopono es una práctica hawaiana que significa amor, tranquilidad, borrar todas esas memorias dolorosas que uno trae de los ancestros y que lamentablemente cuando uno nace las trae consigo", explicó.

Asimismo, aseveró que "desde que tuve un accidente por esas cosas de la vida me apareció, la empecé a estudiar y la he hecho desde ahí en adelante".

"Te prometo que mi vida ha cambiado siempre para esto y dio resultado en esta prueba", concluyó la participante tras asegurar una semana más en la casa.