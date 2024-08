“Tu carita de víctima no te la compro”: Angélica tuvo furioso desahogo contra Camila Andrade - Chilevisión

Angélica Sepúlveda se lanzó contra Camila Andrade durante una actividad en Gran Hermano Chile. Sepúlveda calificó de "víctima" a Andrade y declaró que "entraste con el slogan de que quiero que la gente me conozca, porque me han juzgado, la maría amgadlena a la que le tiraron puñaldadas". En la misma línea, apuntó que "hay veces que uno tiene que asumir consecuencias, sobre todo cuando uno se mete a un ámbito tan particular como lo es una familia". Ante esto, Camila expresó que "no le voy responder a esta mujer, no me interesa nada lo que sale de ti". "Tu carita de víctima no te la compro", zanjó Angélica.