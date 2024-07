“Te dicen que tienes los pitutos...”: Renato Conserva desclasificó su recorrido para llegar a Hollywood - Chilevisión

El hijo de Claudia Conserva y Pollo Valdivia contó su arduo camino buscando trabajo para ser actor. En el trayecto ha sido rechazado varias veces. "Voy al casting con las mismas oportunidades que otro actor y nunca quedé", comentó.

Tras cuatro años de buscar trabajo como actor, Renato Conserva logró firmar con un agente de Hollywood que se interesó en su perfil.

El hijo de Claudia Conserva y Juan Carlos Valdivia lleva el apellido de su madre con fines laborales para lograr abrirse camino en Estados Unidos.

En este contexto, relató a LUN cómo ha sido su travesía para lograr sus sueños tras criarse en el mundo del espectáculo criollo.

Su camino para convertirse en actor de Hollywood

Renato viajó en 2020 a Estados Unidos para estudiar y encontrar trabajo como actor, pero la pandemia detuvo todos los planes y tuvo que retornar a Chile.

En 2021 se fue a Italia donde estuvo tan solo unos meses, luego volvió a Chile para acompañar a su madre con el tratamiento de cáncer hasta que en 2023 encontró un trabajo en Bahamas. Sin embargo, su única intención era trabajar como actor.

Es así como comenta al citado medio que paga la membresía de IMDb donde tiene acceso a los mails de agentes, los que utiliza para enviar su CV.

Uno de ellos dio resultado y Pierre Patrick (conocido por trabajar con Doris Day) le pidió reunirse, lo que lo puso en un aprieto pues el joven se encontraba en Chile y debía gastar todo su dinero para comprar un vuelo y viajar hasta norteamérica.

"Hay que hacerle así y milagrosamente se dio con Pierre. Yo sigo en shock. Pienso que voy a despertar en Santiago y con fiebre”, reveló Renato.

La importancia de un agente en Hollywood

El hijo de Claudia Conserva y Pollo Valdivia explicó lo primordial de tener a un manager en la industria actoral.

"Para cualquier actor lo que lo valida profesionalmente es un agente. Es vital, más en mi caso, porque estoy buscando trabajar en Estados Unidos", comentó.

Junto con ello, contó que ha intentado trabajar como actor en Chile, pero no ha sido seleccionado, pese a haber realizado diversos casting para las áreas dramáticas del país.

"Hace dos semanas yo no tenía nada y ojo, aun no tengo ningún proyecto, pero (tener agente) ya es un avance para llegar a alguno. Todo es muy volátil, es una pega dura, no hay garantía de nada...", aseveró el joven actor.

Junto a esto, compartió que en Chile "las oportunidades son limitadas, pero hice muchos casting". Incluso dijo que "no era: 'ya, porque eres hijo de... te vamos a poner acá'".

"Te dicen tienes los pitutos y no. Voy al casting con las mismas oportunidades que otro actor y nunca quedé. No he hecho nada en Chile", agregó