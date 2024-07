Daniela Bravo reveló detalles de polémica con Ignacia Michelson: “Lo tiene que ver la justicia” - Chilevisión

A través de sus historias en Instagram, la ex participante de Gran Hermano Chile dio su opinión sobre las acciones de Michelson mientras ella estaba en el encierro.

Daniela Bravo, la primera eliminada de Gran Hermano Chile 2, impactó a sus seguidores de las redes sociales luego de revelar nuevos detalles sobre la polémica que habría tenido con Ignacia Michelson.

Recordemos que la joven desclasificó durante el encierro que había tenido una violenta interacción con la DJ, la cual se habría dado por supuestas dichos de Michelson sobre la hermana de Daniela y, además, el mejor amigo de esta.

Los nuevos detalles de la pelea entre Michelson y Bravo

"Cuéntanos sobre la funa que te hizo la Michelson", le escribieron a la ex chica Gran Hermano a través de una caja de preguntas en su cuenta de Instagram.

Ante esto, Bravo indicó: "La verdad no cacho na' mucho de la funa que me hicieron, unos cahuines, no sé", partió respondiendo la creadora de contenido, agregando que no le sorprende esta supuesta reacción de Ignacia.

"Los cahuines que escuché: falso, falso, falso. O sea, cualquiera en estos días puede hacer pantallazos y esas cosas, pero realmente el tema principal, que yo dije que no voy a hablar porque es un tema tan delicado que creo que lo tiene que ver la justicia", aseguró Bravo.

"Por lo demás, o sea, amiga... Nada más que decir", cerró Daniela mientras hacía un gesto con sus manos, aludiendo a que Michelson está loca.

