El mea culpa de Daniela Bravo tras salir de Gran Hermano Chile: “Quién me manda…” - Chilevisión

La ex participante de Gran Hermano Chile confesó que le gustaría regresar al reality show, ya que siente que no logró dar a conocer su forma de ser.

Esta semana se vivió la primera eliminación en Gran Hermano Chile, instancia en que Daniela Bravo fue la más votada para dejar la casa más famosa del mundo.

Ante esto, la ex participante ha reflexionado sobre su breve paso por el reality show y las cosas que la podrían haber llevado a no ser tan querida por el público de Gran Hermano.

La teoría de Daniela tras ser la primera eliminada de GH

En conversación con Página 7, la creadora de contenido hizo un mea culpa de sus acciones y dichos durante el encierro, los cuales podrían haberla catapultado devuelta a Chile.

"Cometí errores al hablar de cosas que no eran relevantes, por las que pido las disculpas correspondientes. Pero lo dije en confianza y asumo las consecuencias también, y yo creo que eso fue fundamental en esta nominación", comentó Daniela.

Haciendo referencia a sus dichos sobre Pailita y otras figuras nacionales, indicó: "Lo que hablé de algunas personas públicas, eso lo tomo como un súper aprendizaje y quién me manda a hablar hue... (...) cosas que no iban al caso y no eran relevantes al final".

Ante estas declaraciones, Bravo confesó le gustaría reingresar a la casa de Gran Hermano: "Me encantaría volver, porque siento que fue muy poquito tiempo para darte a conocer y a todos en general", cerró.