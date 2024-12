Tanza Varela detalla la trágica pérdida de su hija Rosa hace 4 años: “Siempre sentí que…” - Chilevisión

"Mi embarazo ha sido súper heavy, porque fue después de una pérdida muy dolorosa que tuvimos con Matías, fue una pérdida muy avanzada (...) lo que nos pasó fue que nos quedamos esperando guagua el 2022 súper rápido y la perdimos como a las 18 o 19 semanas, después de perderla yo traté de quedar esperando, fue difícil", recordó.

En este sentido, agregó que estuvo un año intentando ser madre, sin resultados positivos. "En esa frustración yo decidí ya no querer tener más hijos. Me peleé un poco con ese lado maternal, ya había perdido a Rosa, había tratado, no había quedado. Empecé a negarme un poco a la posibilidad de ser madre".