El mensaje de Tanza Varela a su esposo ante nuevo aniversario: “Ocho años sin...” - Chilevisión

A través de sus redes sociales, recordó cuánto ha hecho el cineasta por ella y el hijo que tienen en común.

La actriz y ex chica reality, Tanza Varela, enterneció sus redes sociales con un romántico post dedicado a su esposo, el cineasta chileno, Matías Bize.

Junto a una serie de fotografías, Constanza le dio un espacio al padre de sus hijos, agradeciendo todo lo que ha hecho por ella en estos casi 8 años que han compartido juntos.

El emotivo post de Tanza Varela a su esposo Matías Bize

"Hace un par de semanas, él con su tono clásico de hablar con tanto amor me dijo: qué sexy te ves embarazada … Me dio tanta risa y al mismo tiempo pensé; ¿¡podría existir otro hombre tan dulce como tú!?", partió recordando Tanza, agregando entre risas: "No por nada es el director de las tremendas y dramáticas películas de relaciones de pareja jaja".

En esta misma línea, indicó: "El padre de la criatura siempre ha sido un hombre que me ha tratado como la reina que soy, con tanto amor y respeto. Pero en este embarazo, francamente, en mis 33 años jamás había conocido un hombre tan preocupado, consciente y atento como Matías".

Con fotografías en blanco y negro de su esposo en diferentes circunstancias, e incluso en compañía de su hijo, expresó: "Este año cumpliremos 8 años de disfrutar la vida juntos. Siempre he dicho que Matías es perfecto, se dice que todos tenemos un lado oscuro, creo que llevo 8 años sin encontrar ese lado oscuro en él".

A modo de cierre, Varela reflexionó sobre cómo ha fluido su relación de pareja. "Algo que he ido aprendiendo con los años es que 'creo que las relaciones de pareja son un descubrimiento constante, ese descubrimiento que te lleva o a valorar donde estás y mantenerte ahí, o valorar donde deberías de estar y salir de ahí'".

Al post en Instagram, más de 150 personas llegaron a comentar sus buenos deseos hacia la pareja, la cual agrandará la familia con un segundo hijo que viene en camino.