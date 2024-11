Steffi Méndez reveló su reacción al enterarse de su embarazo en medio de delicado diagnóstico - Chilevisión

La influencer estará en Podemos Hablar, espacio en el que también reveló el nombre de su primer hijo, a quien se refiere en sus redes sociales como "baby G".

Steffi Méndez, hija de DJ Méndez, es una de las invitadas al nuevo capítulo de Podemos Hablar (PH), espacio en el que abordó cómo supo que estaba emabarazada.

La influencer, además, reveló el nombre de su primer hijo, a quien se refiere en sus redes sociales como "baby G".

Steffi Méndez y cómo supo que estaba embarazada

Steffi contó que todo comenzó luego de un delicado diagnóstico médico en uno de sus ojos.

"Me diagnosticaron un tumor hormonal atrás del ojo izquiero. Yo tenía un viaje a Chile el año pasado y los doctores me dijeron que me iban a tratar de vuelta del viaje. Este diagnóstico no me permitía tener hijos", contó.

En esa línea, reveló que supo que estaba embarazada cuando llegó a Chile, "me paso de copas y termino mal".

"Voy a urgencias y le explico al doctor que tengo este diagnóstico. El doctor me deriva a una ginecóloga y ahí estaba mi gordo. Estaba aterrada... Me preguntaba qué dirían mis papás. Me costó procesar que iba a ser mamá", aseguró.

Con respecto al nombre de su hijo, Steffi confesó que la G es por Gio.