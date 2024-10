Las sinceras palabras de Michelle que impactaron a Pedro: “El destino nos trajo acá de nuevo” - Chilevisión

Michelle Carvalho le dedicó emotivas palabras que hicieron emocionar a Pedro Astorga minutos antes de salir de la casa de Gran Hermano.

A minutos de atravesar la puerta para prepararse para la final del reality, los finalistas conversaron con Diana para emitir sus últimas palabras.

Michelle emocionó a Pedro

La modelo comenzó diciendo que "él sabe que lo quiero mucho, nuestra relación es muy bonita, nos llevamos muy bien".

En esa línea, le agradeció por el apoyo que el deportista le dio durante toda su estadía en la casa: "Fue un pilar fundamental aquí para mí, me apoyó, me aconsejó, me cuidó mucho".

"Siempre tiene palabras bonitas que a uno lo hace sentirse querido y protegido. Soy muy feliz, el destino nos trajo acá de nuevo... de años que no compartíamos", añadió.

"Estuvimos viviendo todos estos meses juntos y creo que pudo consolidar más todavía nuestra relación", expresó Michelle mientras Pedro la miraba.