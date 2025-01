Se presentará en Viña 2025: Carin León fue acusado de discriminación y abuso laboral - Chilevisión

El artista fue acusado por parte de un ex guitarrista de su banda. Tras esto, el equipo del músico publicó un comunicado en su cuenta de Instagram.

Carin León, artista que se presentará el 26 de febrero en la Quinta Vergara, fue acusado de despido injustificado, discriminación y abuso laboral. La acusación fue hecha por un ex guitarrista de su equipo, Juan Miguel Molina.

Molina, aseguró que el intérprete le quitó su trabajo de un día para otro, supuestamente por no cumplir con los requisitos físicos para continuar en los escenarios.

"Quería dejarme detrás de los escenarios, porque tenía que contar con ciertos requisitos como estatura, bien de físico y yo no los llenaba. Imagínense que tienen un puesto, y de la noche a la mañana lo quitan, nada más porque ya no cumplían con las expectativas. Me discriminaron", afirmó el guitarrista.

Molina presentó acciones legales contra Óscar Armando Díaz de León Huez, nombre real del cantante.

Defensa de Carin León

El intérprete de Según Quién, respondió a las acusaciones de Molina mediante un comunicado en redes sociales.

“En relación con el video recientemente difundido en redes sociales por un ex prestador de servicios, consideramos necesario ofrecer una aclaración para asegurar una comprensión precisa de los hechos y proteger tanto la integridad de las personas involucradas como los valores que fundamentan nuestro proyecto”, comenzó relatando el artista.

“El ex prestador de servicios en cuestión fue desvinculado debido a una serie de situaciones graves que incluyeron conductas poco profesionales, tanto en el escenario como fuera de él, así como el presentarse en estado inconveniente en múltiples ocasiones, además de comportamientos agresivos hacia otros músicos y miembros de nuestro equipo”, añadió.

El cantante recalcó que “estas conductas son totalmente incompatibles con los principios que guían nuestra labor diaria”.

“Somos conscientes de que una decisión de este tipo puede generar malestar, pero como organización, nuestra prioridad es garantizar un entorno de trabajo seguro, respetuoso y enfocado en la excelencia profesional, siempre buscando ofrecer la mejor experiencia posible a nuestro público y seguidores”, continuó.

“Lamentamos que esta situación haya dado pie a especulaciones y queremos dejar claro que nuestras decisiones están siempre orientadas a proteger los valores y la integridad del proyecto musical que tanto valoramos”, finalizó.

