VIDEO | La furia de Reina de Chile tras negarle acceso a baño de mujeres: “No lo puedo creer” - Chilevisión

Esta no es primera vez que la tiktoker se refiere al tema. En junio de 2023, explicó por qué usa baños de mujeres y generó un intenso debate en redes sociales.

La influencer conocida como Reina de Chile denunció un supuesto acto de discriminación en su contra, luego de que los guardias de un local le habrían negado el acceso al baño de mujeres.

"Soy una persona no binaria, la cual me siento muy cómodo y a gusto en el baño de mujeres. Nadie te puede negar pasar a un baño. ¿Qué es esto? No entiendo", escribió a través de su cuenta de TikTok.

"No me pueden no negar el baño, ¿qué es eso? Me decían ´la chica reality, déjenla pasar´, ¿Cómo chu... me van a negar el baño? No lo puedo creer", contó la influencer en un video.

"´No va a entrar al baño porque los guardias no lo dejan entrar´, me pregunto ¿qué está pasando? No estoy entendiendo", agregó, tras la negativa de los encargados del lugar.

"Me da una rabia, ¿cómo no la van a dejar hacer sus necesidades? ¿Cómo va a ser tanto dilema por entrar a un baño?", señaló.

La influencer denunció: "No me están dejando entrar al baño de mujeres... Soy una persona, derechos humanos".

"Me siento cómoda haciendo pichi en el baño de mujeres, porque los hombres me acosan", finalizó.

En respuesta, el registro abrió un encendido debate que dejó comentarios a favor y en contra del argumento. "¿Qué pasa con las mujeres? También se sienten incómodas" y "¿y si yo me siento incómoda con un hombre presente?", fueron algunos de los escritos.

Esta no es primera vez que Reina de Chile se refiere al tema, y es que hace un tiempo, la influencer encendió el debate al reflexionar en torno a las críticas que recibió un tiktoker que contó su experiencia tras entrar a un baño de mujeres.

