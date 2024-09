¡Se hartó! Waldo le parró los carros a Pedro por su lento actuar con Michelle en Gran Hermano - Chilevisión

Waldo es el cupido de Gran Hermano y también el consejero de Pedro, pero ya se cansó e increpó al jugador por no arriesgarse a un romance con Michelle, luego de que la dupla diera el consentimiento tras la fiesta.

Cuando Camila Andrade le preguntó si la información era verdad, Pedro aseguró entre risas: "Gran Hermano nos agarró pal leseo", lo que terminó por enfurecer a Waldo, quien hizo de cupido.

Waldo le paró los carros a Pedro por posible romance con Michelle

"Pero ganas no faltaron, digamos (...) Estaba ahí en plena", bromeó Cami y Waldo sentenció: "Le falta, no sé, me dan ganas de decirle: 'Cu... ya po', hu... ¡Despabila!' Como perro, uno tiene que lanzarse no más, como perro".

Pedro se limitó a reir y no respondió nada, lo que instó a Villarroel para seguir analizando la situación entre Astorga y Carvalho, luego de que Andrade preguntara si era verdad que hubo muchos piquitos tras la fiesta entre los otros jugadores.

"Ya está bueno ya que se coman, si hacen bonita pareja, cómo chu... hu... ya ¿Para qué tanta vuelta a la ca...? Las oportunidades hay que aprovecharlas", sentenció Waldo.

Cabe destacar que el jugador ha sido el consejero de Pedro durante los últimos días. Sin más, este viernes, Astorga le confesó que se sentía confundido por Michelle, mientras que Villarroel siempre se muestra irritado por la falta de iniciativa de su amigo.

