Revelan cuánto cobra Cathy Barriga por sus fotos eróticas en plataforma para adultos - Chilevisión

Desde su arresto domiciliario, la ex alcaldesa Cathy Barriga decidió lanzarse con una nueva forma de ganar dinero por internet. Conoce aquí los detalles.

Este domingo la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, anunció que se unió a las plataformas de venta de contenido para adultos mientras se mantiene en arresto domiciliario.

Recordemos que Barriga se encuentra siendo investigada por posiblefraude al fisco y falsificación de instrumento público, lo que no le ha impedido realizar su primera sesión de fotos eróticas.

Ahora, se dio a conocer cuánto cobra la ex edil por sus fotografías en Onfayer, medio por el que Faloon Larraguibel y Adriana Barrientos también generan ganancias extras.

¿Cuánto gana Cathy Barriga vendiendo contenido para adultos?

"Bienvenid@s. Acá encontrarás el lado más travieso de la ex Robotina, ex chica Mekano, ex granjera VIP y ex alcaldesa en un espacio para seducir y sorprender", se presenta Cathy Barriga en la plataforma.

De acuerdo con el sitio web Onfayer.com, en donde Barriga se encuentra como @cathyb, la suscripción mensual es de aproximadamente $24.975, incluyendo la tasa de procesamiento de pagos.

Asimismo, si buscas ver contenido más subido de tono y erótico de la antigua edil de Maipú, deberás pagar $250 y $450 FayerCoins, los que corresponder a unos $90 mil en total, aproximadamente.

Sin embargo, en su perfil también puedes encontrar fotografías gratuitas en donde podrás verla con distintos conjuntos de lencería.