¿Renuncia? Linda enfurecida con Camila Power ante plan de Íñigo en Gran Hermano - Chilevisión

"Esto es un juego", sentenció Linda, quien además le dijo a Camila que su forma de pensar influía en Íñigo, lo que provocó una gran discusión donde Power cuestionó su amistad en Gran Hermano.

Íñigo reveló este domingo que estaría planeando renunciar a Gran Hermano para poder cederle su puesto a Camila Power y la idea provocó que ambos recibieran un feroz reto por parte de Linda, quien se cansó de las constantes peleas y quejas.

Aunque esa no es una opción viable porque el eliminado es elegido por el público, Marcovich cuestionó a Camila por influir en el estado mental de Íñigo, mientras que a este último lo instó a recordar las razones por las que entró a Gran Hermano.

Linda le paró los carros a Camila e Íñigo en Gran Hermano

"Piensa bien porque después te puedes arrepentir. Yo te dije: 'Aquí llegamos todos solos y nos vamos a ir todos solos'", aseguró Linda, a quien no le agradó que Íñigo esté pensando en dejar la casa más famosa del mundo si Camila Power es eliminada.

Es por eso que cuestionó a su amiga: "A él de repente le afectan los problemas tuyos, míos, de todos, entonces él tiene que pensar que vino por algo y tiene que aguantar. A eso me refiero. Si la vida real está afuera, no aquí, para mí esto no es la vida real".

Camila Power la cuestionó y puso en duda su amistad: "Yo lo veo diferente (...) para mí es imposible despegarme de eso pensando: 'Filo, esto es un juego, no es mi amiga de verdad, estoy jugando a ser amiga'".

Linda la corrigió y le explicó que no estaba fingiendo al respecto, pero recalcó que ambos no podían olvidar que al salir del encierro las cosas iban a ser distintas: "Esto es un juego, es un programa de televisión", sentenció.

Sin embargo, Camila le replicó y aseguró que se trata de un programa "que juega con tu vida, especialmente para nosotros que recién nos estamos dando a conocer".

Finalmente, Power aseguró que "yo me comporto aquí como me comporto en la vida", y Linda reiteró que no está de acuerdo con el pensamiento de sus amigos.

Revive el momento: