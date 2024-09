“Me hicieron bolsa”: Camila Power enfrenta a Linda e Íñigo tras pelea en Gran Hermano - Chilevisión

Camila Power cuestionó a sus amigos luego de que estos no la defendieran en un conflicto con Michelle tras la fiesta de Gran Hermano y aunque Linda intentó excusarse, para ella no fue suficiente, provocando la molestia de Miguel.

Camila Power definió sus amistades y lealtades dentro de Gran Hermano y cuestionó en duros términos a Linda e Íñigo por no haberla defendido durante un conflicto con Michelle la madrugada de este sábado.

Power aseguró que Felipe fue la única persona que estuvo de su lado y se interpuso para intermediar por ella, sin embargo él precisó que "para mí la Power, y se lo dije, es super extrema con las cosas. Yo no soy así".

¿Quiebre definitivo entre Linda, Felipe, Íñigo y Camila Power?

Aun así, Felipe hizo hincapié en que cada uno tiene la capacidad de establecer límites en torno a las amistades y ver hasta donde está conforme con lo que su círculo cercano le aporta.

Sin embargo Miguel fue tajante y defendió a Michelle: "Yo pienso que ella dejó las cosas claras, como tuvo que dejarlas", lo que no fue del agrado de Camila Power, quien enfureció al respecto.

"Miguel, hoy día me hicieron call... toda la noche. Hicieron que yo me sintiese mal toda la noche. A mí nadie me defendió. El Felipe fue el único hue... que me defendió", sin embargo, Miguel le hizo un llamado a entender que no puede esperar que sus amigos sean iguales a ella.

Asimismo, también le explicó que "cada persona tiene una personalidad, no puedes pedirle a ella que sea como yo, que sea como Felipe o que sea como Yuhui".

Los dichos de Miguel fueron cuestionados por Camila Power, quien lanzó fuertes acusaciones en contra de sus compañeros de encierro, haciendo hincapié en la Familia Tamagotchi.

"No sé si alcanzas a ponerte en mis zapatos en que me hacen literal bullying todos los días porque yo creo que no llegas a entender lo que eso se siente y hoy día me hicieron bolsa y estuve llorando la mitad de la fiesta afuera", sentenció Camila.

Finalmente, Linda intentó explicarle que ella no supo lo que estaba ocurriendo con Michelle, dado que estaba bailando con Yuhui y disfrutando de la fiesta, pero Camila no quedó contenta con su respuesta.

Revive el momento: