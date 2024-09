“No puedes sola”: Camila Power y Michelle protagonizaron feroz pelea en Gran Hermano - Chilevisión

"No puedo esperar a que salgas y te quedes sola", dijo Camila Power, sin embargo Michelle no se quedó callada y aseguró que el comportamiento que ella tiene terminó por "hundir" a su grupo en Gran Hermano.

La casa de Gran Hermano se llenó de discuciones tras la fiesta de este viernes, y Camila Power increpó en duros términos a Michelle Carvalho por la campaña que ha estado haciendo para que sea la eliminada de este domingo.

Durante la tarde, Power se enteró que Waldo había llamado a su eliminación con voz de locutor, a pedido de la Familia Tamagotchi, desatando su furia contra él, lo que posteriormente restregó a Carvalho.

¿Qué le dijo Camila Power a Michelle en Gran Hermano?

Al terminar la fiesta, Camila encontró a Michelle afuera de las piezas de la casa, cuando le dijo: "No puedo esperar a que salgas y te quedes sola".

Michelle replicó: "¿Sola? ¿Estás segura?", a lo que Power contestó: "Sí, por mala. Tú eres mala de verdad".

Carvalho aseguró que jamás estaría sola y le reclamó a Power que hablaba de ella como si la conociera, cuando no era así, por lo que Camila sentenció: "Sí te conozco y todo lo que haces es tratar de brillar hundiendo a otros y eso es penoso".

Michelle atacó con todo, asegurando que la actitud de Camila ha traido consecuencias en lo que fue el grupo Mata Fama: "Penosa tú que hundiste a un grupo entero, no a dos personas, eso es penoso".

Asimismo, agregó: "Yo sé que en tu familia hay psicólogos, pero tú no pudiste conmigo y me buscaste, querías ser mi amiga y no pudiste, Power. Mi grupo está intacto ¿Y el tuyo? Tu argumento es inválido. Tú estás sola".

Finalmente, la conversación escaló a los gritos y Camila Power sentenció: "Envidiosa. No puedes sola. Necesitas a un grupo que te sostenga".