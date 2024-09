Íñigo estalló en lágrimas ante la posibilidad de que Camila reciba odio fuera de Gran Hermano - Chilevisión

En la misma conversación, el jugador le hizo una sentida declaración de amor en la que le aseguró que necesita mantener el contacto con ella incluso cuando ambos abandonen la casa más famosa del mundo.

Íñigo López no aguantó las lágrimas durante la madrugada de este sábado tras un polémico conflicto entre Camila Power y Michelle Carvalho, en el que salió en defensa de la activista, con quien hoy mantiene un vínculo dentro de la casa de Gran Hermano.

Los conflictos surgieron a raíz de una campaña realizada por Michelle Carvalho para que Power sea eliminada de la casa más famosa del mundo este domingo, una actividad que no fue del agrado de la pareja, quienes lanzaron fuertes insultos y protagonizaron brutales discusiones con la modelo brasileña.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Íñigo está preocupado de que Camila enfrente el odio sola fuera de Gran Hermano

“Estoy súper preocupado por ti. Que me digas que no estarás sola cuando salgas el domingo (si es que pasa) y que, sea cual sea el escenario, vas a estar bien, me tranquiliza”, sentenció Íñigo.

Asimismo, aprovechó la ocasión para asegurarle que va a estar apoyándola incluso fuera del encierro, tal como lo ha hecho cuando la activista se ha visto envuelta en conflictos con distintos jugadores de la casa.

“Te quiero y, en serio, estoy algo preocupado. Por cómo soy yo, si me toca salir de acá después de que estén 11 personas molestándome en una fiesta y salir quizás con desaprobación, yo me voy a un hoyo”, confesó el ex futbolista.

Se declaró entre lágrimas a Camila Power

“Yo quiero lo mejor para ti, quiero que salgas de aquí y brilles, que hagas tus proyectos, que ojalá logres recuperar a tu familia”, expresó llorando el joven de 23 años a Camila Power.

Durante la misma conversación, López le confesó a la activista que quiere seguir con ella, aunque solo como amigos, fuera del encierro de Gran Hermano, y le explicó que la quiere mucho, y que de ahí viene su protección hacia ella.