Remigio Remedy habló sobre su apasionada relación con Pamela Villalba: “Pesqué mi auto...” - Chilevisión

No todo fue color de rosas en la vida de Remigio Remedy y Pamela Villalba, puesto que él confesó que en un comienzo perdió la oportunidad de estar con ella tras tener una potente conexión y por lo mismo, hizo mérito para recuperarla.

Este sábado, en un nuevo capítulo de La Divina Comida, Remigio Remedy revelará todos los detalles sobre su apasionada relación con Pamela Villalba, su esposa y con quien lleva más de 26 años de romance.

La dupla se conoció en 1997, cuando formaron parte del elenco de Tic-Tac, sin embargo, entre la información que reveló, precisó en que se habían visto antes en otros proyectos donde ella trabajó como extra.

La apasionada historia de amor de Remigio Remedy y Pamela Villalba

"Ahí empezaron a pinchar de frentón", aseguró Katty Kowaleczko, a lo que Remigio confesó: "Sí, y agarramos".

Sus declaraciones llamaron la atención de Uriel Romero, quien le preguntó a qué se refería al decir "agarramos" y Remedy le explicó: "Significa que te das unos besos, porque están los sets y hay otros sets que tienen camas, entonces cuando estás grabando y de repente no te toca, a veces te echas en la cama a descansar po'".

En esa misma línea, Remigio agregó: "En ese tiempo era joven, como tú dices el tiempo va pasando, y claro ahora me ponen al lado una mujer capaz que me quedé dormido. Pero en esos tiempos no po'".

Asimismo, aclaró que aunque se conocieron en 1997, la relación no se formalizó hasta un año después, dentro del set de la teleserie Marparaíso.

En ese aspecto, Uriel Romero le preguntó cuándo y cómo se había dado cuenta que se había enamorado de Pamela, a lo que él explicó: "Yo había inventado una estupidez, en ese tiempo yo me creía poeta, era una relación como una amistad colorida le dicen en Brasil, y yo inventé que era una amistad integral".

Finalmente, Remedy concluyó: "De repente la Pamela me dijo: ¿Sabes qué? Chao ¿Que integral? Andá… se peleó conmigo y se fue a la playa, y yo pesqué mi auto en la noche y la fui a buscar, le toque la puerta y le pedí pololeo".