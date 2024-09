“¡Bésala yaaa!”: La eufórica reacción de Claudio Michaux a romántica escena de Michelle y Pedro - Chilevisión

El conductor del react de Gran Hermano Chile manifestó su emoción por un romántico momento protagonizado por Michelle Carvalho y Pedro Astorga.

Claudio Michaux, comediante y conductor del react de Gran Hermano Chile, se viralizó tras su hilarante reacción durante un romántico momento entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga.

Los jugadores hablaron sobre sus más de 10 años de amistad y los frustrados intentos por establecer una relación amorosa.

"Siempre hubo mucha presión sobre nosotros con que pasara algo. Pasa eso hasta hoy", afirmó Michelle, y agregó que "eso te frenó (Pedro) para mantener una relación conmigo, más a menuda, más de amistad, de poder verte frecuentemente, de poder llamarte y saber de tu vida".

Ante esto, el deportista respondió: "No me paso rollos con el qué dirán, si es natural está todo bien. Quizás deberíamos tratar de generar un poquito más de instancias. Son muchas veces que el destino nos ha juntado".

La reacción de Claudio Michaux tras escena de Michelle y Pedro

Michelle Carvalho estalló en llanto durante la conversación, asegurando que le dolió cuando la trató de "floja" hace unos días.

Fue así como el jugador pausó lo que estaba haciendo y se acercó a Michelle para abrazarla y pedirle disculpas. La modelo aceptó las disculpas y dijo: "Tengo muchas cosas que sanar".

Posteriormente, la brasileña señaló "soy así... tan especial" y Pedro le sinceró: "Pero me gusta, no hay tanta gente que me guste".

Justamente, esta última frase hizo estallar a Claudio Michaux, quien gritó "¡bésala ya!" e hizo el gesto de remar un bote.

"Y así es como se conocieron mis padres. Fin de la primera temporada", cerró el comediante.

Revisa el momento acá: