“No se daba... pero se dio acá”: Así fue el conmovedor diálogo de reconciliación entre Michelle y Pedro en Gran Hermano - Chilevisión

Iniciaron su amistad hace doce años en otro reality, se distanciaron y el destino los volvió a unir en la casa más famosa del mundo. Ahora, ambos tuvieron un emotivo diálogo que puso fin a la lejanía que una vez existió en la pareja.

una de las parejas más queridas de la década pasada y el destino los volvió a unir en Gran Hermano Chile. tienen una amistad que se extiende por años. Fuerony el destino los volvió a unir en Gran Hermano Chile. Michelle Carvalho Pedro Astorga son dos de los jugadores favoritos de esta temporada y con justa razón, pues

Aún así, había asuntos pendientes que resolver. O al menos ambos dejaban esa impresión. Aunque hacen gala cada día de su cálida cercanía, también se ha percibido una distancia que, tal vez, solo se acaba con una conversación.

Esto último fue, precisamente, lo que ocurrió este miércoles en la casa más famosa del mundo. "Creo que deberíamos tener una conversación seria, porque hay cosas que nunca te he contado", comenzó diciendo la brasileña, abriendo paso a un intenso y emotivo diálogo.

Michelle a Pedro: "No sentía que me querías en tu vida"

En primer lugar, Carvalho abordó el efímero romance que iniciaron hace 12 años, en otro reality show. "Siento que tuvimos mucha presión en nuestra relación. Cuando te iba a visitar sin ninguna intención que no fuera más que amistad... se hablaba, era noticia, salía en todos lados".

"No podíamos sacarnos una foto de recuerdo o subir una foto contigo y que no fuera noticia, que se están comiendo. Siempre hubo mucha presión sobre nosotros con que pasara algo. Pasa eso hasta hoy", reflexionó la jugadora.

Fue en eso cuando lanzó una inesperada confesión: "Siento que eso te frenó para mantener una relación conmigo, más a menuda, más de amistad, de poder verte frecuentemente, de poder llamarte y saber de tu vida".

"Siempre sentía que fuera a ser una molestia, no sentía que me querías en tu vida. Por ese tema que seas tan reservado a veces uno no sabe cómo meterse ahí, que no te sientas incómodo", confesó también.

¿Qué respondió Pedro? "No me paso rollos con el qué dirán, si es natural está todo bien. Quizás deberíamos tratar de generar un poquito más de instancias. Son muchas veces que el destino nos ha juntado".

"Siempre te aprecié mucho y no se daba... pero se dio acá"

Posteriormente, luego que Astorga diera un cariñoso abrazo a su compañera, la influencer aprovechó de mencionar un episodio que la afectó en Gran Hermano: le dijo que era "floja" y aseguró que "le dolió un montón".

"Creo que por la poca comunicación que tenemos afuera tú no sabes todo lo que me ha pasado estos últimos años, he sufrido caleta. Consecuencias no solo mentales, sino que físicas", comenzó explicando, con absoluta sinceridad.

"Que me hayas dicho eso me dolió, pero entiendo porque tampoco tenemos tanto contacto afuera. Todos esos años me gustaría haber tenido más contacto contigo, que hubiera sido más fluido, tenerte más presente en mi vida porque siempre te aprecié mucho y no se daba. Pero se dio acá", continuó.

Astorga contestó: "Si te dije floja era por cositas pequeñitas y cosas que vivimos en el día a día. Lamento mucho, me duele mucho que te haya hecho daño, pero nunca fue con mala intención".

Finalmente, Carvalho aceptó las disculpas y dijo que "tengo muchas cosas que sanar", a lo que el deportista extremo replicó: "Estamos a tiempo. Tú sabes que puedes siempre contar conmigo. Para las cosas importantes siempre estoy, puedes contar conmigo".

Revisa el momento completo a continuación: