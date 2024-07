Prima de Hans Valdés se lanzó contra ex jugador de Gran Hermano: “Hay mucho que contar” - Chilevisión

Escarlet Díaz, quien alcanzó notoriedad al manejar las redes sociales del futbolista mientras se encontraba en el encierro, rompió el silencio y acusó que no recibió "ni las gracias" por parte de Valdés.

A ocho meses del término de la primera temporada de Gran Hermano Chile, Escarlet Díaz, prima de Hans Valdés, publicó un extenso texto en el que acusó diferencias con el ex jugador del reality show.

Cabe recordar que la familiar del oriundo de Constitución alcanzó notoriedad en plataformas digitales al ser la encargada de las redes sociales del futbolista pues, entre otras cosas, organizaba masivas votaciones para que no fuera eliminado.

Ahora, en su cuenta de X, dio a conocer un hilo en el que confesó su decepción con las actitudes de Valdés una vez salió del encierro. "Limpiar mi imagen es lo que siempre quise. (...) de Hans solo vino lo peor en su salida, hay mucho que contar", comenzó diciendo.

Prima de Hans Valdés: "Él nunca quiso hablar conmigo saliendo del reality"

"Luego de que salió del panel, él me pidió las redes sociales por WhatsApp y ni las gracias me dio. La ropa con que el Hans entró al panel fue un canje que yo le hice", acusó la maquilladora, quien lamentó que no reconociera su trabajo a lo largo del reality.

A lo anterior, añadió: "Él nunca quiso hablar conmigo saliendo del reality, solo me pidió sus redes sociales y le pedí muchas veces que habláramos para contarle como llevé sus redes, pero siempre tuvo una excusa, solo le importaba los contactos que le conseguí".

Además, agregó que antes del inicio del programa, "lo único que le pedí, me acuerdo que cuando saliera, si salía muy conocido, poder yo maquillarlo para impulsar un poco más mi carrera como maquiladora", algo que no cumplió.

"Uno no puede esperar lo mejor de todos"

Finalmente, Escarlet afirmó que "no encontré nada malo pedirle eso, porque yo no quería que me pagara monetariamente. Nunca se lo pedí, solo que me dejara maquillarlo para un evento importante y me mencionara. Esos meses de reality yo no tuve trabajo".

"Me entregué al 100% porque yo dije 'ya, si él saliendo me va a dejar maquillarlo, mínimo que yo pueda ayudarlo a cumplir su sueño lo mejor posible, así como me gustaría que lo hicieron por mi' y ahí me equivoqué mal, porque uno no puede esperar lo mejor de todos", cerró.