¿Recado para Yuhui? Kaminski envió potente dedicatoria tras llanto de Camila Andrade en Gran Hermano Chile - Chilevisión

La pareja de la jugadora del reality de Chilevisión fue hasta sus historias de Instagram para reaccionar al amargo episodio que vivió la ex Miss Mundo, en el marco de una actividad grupal.

A través de redes sociales, Francisco Kaminski se refirió al amargo momento que vivió su pareja Camila Andrade en Gran Hermano Chile, en el marco de una actividad grupal.

El episodio ocurrió este jueves cuando los jugadores debieron asignar diferentes carteles con atributos y adjetivos a sus compañeros, tocándole a ella el que decía "hipócrita".

"Eres la mejor", comenzó diciendo en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. "Besos para todos los santos y santas que te critican sin conocerte".

Aunque no adjuntó nombres ni sinceró hacia quién estaba dirigido el mensaje, lo cierto es que podría ser para Yuhui, pues fue él quien decidió otorgar el cartel a Camila.

“Mi razón es que Cami no es hipócrita con nadie de aquí, afuera no sé (...) es que yo escuché la noticia” dijo el participante. Y aunque lo dijo entre risas, el hecho hizo que la ex Miss Mundo Chile rompiera en llanto.

"Mi sensibilidad viene de anoche, no por estar nominada, sino desde el voto de Michelle, que me pareció sorpresivo, hasta que Yuhui me pusiera el cartel de "hipócrita", consensuado por Linda, que estaba al lado", dijo entre lágrimas en el confesionario.