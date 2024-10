“No acepto tus disculpas”: Por qué Carlyn decidió enviar a Yuhui a placa causando la furia del jugador - Chilevisión

Romero fue la desafortunada jugadora que contestó el teléfono rojo y optó por enviar a su compañero a la instancia de eliminación. La noticia no le cayó bien y aseguró que "no le gustó la forma".

Momentos de tensión se vivieron la noche de este miércoles en Gran Hermano Chile, luego que el teléfono rojo nuevamente hiciera de las suyas en la casa más famosa del mundo.

En esta oportunidad, el jugador que contestara uno de los llamados debía enviar a uno de sus compañeros a placa de eliminación, sin la posibilidad de ser salvado por el líder ni de participar en la prueba de salvación.

La desafortunada fue Carlyn Romero, quien luego de pensar por unos segundos decidió optar por Yuhui, argumentando que "sí o sí será salvado" y que "él estuvo antes en su misma posición".

El chef, quien iba a camino a convertirse en ser el primer jugador en la historia de la franquicia en nunca ser nominado, no reaccionó de buena manera a la decisión de la venezolana y no aceptó sus disculpas.

"¡¿Por qué hiciste eso!?", preguntó Linda, quien se mostró visiblemente molesta. "Le quita el invicto a Yuhui, mandame a placa a mí", pidió también Miguel, en un solidario gesto con su amigo.

Carlyn terminó llorando y Yuhui contenido por Linda

Carlyn debió defenderse y expresó: "No es por mala onda ni nada, es porque sí o sí vas a ser salvado, eres uno de los favoritos, no solo lo pienso yo y creo que lo piensa la mayoría de mis compañeros, y creo que también estuviste en mi posición".

Tras el incómodo diálogo, Yuhui reiteró que "está bien, pero no me gusta esa forma en la placa, no acepto tus disculpas" y se fue con Linda y Pedro al patio. Romero, por su parte, rompió en llanto y Felipe la fue a contener a su habitación.

Revisa el momento a continuación: