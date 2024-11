Pamela Díaz lanzó dura crítica a Cathy Barriga tras video bailando en la cárcel: “Esto no es normal” - Chilevisión

La Fiera aprovechó la oportunidad para enviar un ácido mensaje a Joaquín Lavín León por regalarle la figura de un caballo a la ex edil de Maipú. "No po', si ya estamos viejos", declaró.

A través de las redes sociales, se viralizó un video de Cathy Barriga haciendo zumba con sus compañeras reclusas en la cárcel de San Miguel, en donde se encuentra cumpliendo la prisión preventiva por delitos de fraude al fisco.

Ante esto, Pamela Díaz criticó duramente el actuar de la ex edil de Maipú, admitiendo que no entendía si "es un chiste o está armado" el actuar de la ex chica Mekano.

¿Qué dijo Pamela Díaz sobre Cathy Barriga?

"No quiero dejar la embarrada (…) es que a mí me encantaría decir las cosas como son, pero no puedo", partió diciendo la Fiera en el programa Hay que decirlo.

En este sentido, agregó con molestia: "Yo siento que hay gente que tiene limitaciones y sorry que lo diga así. Creo que hay cosas de Cathy que yo de verdad digo 'esto es un chiste o está armado, esto no es normal'".

"Estamos hablando de una persona que tiene cuarenta y tantos años, que ya ha sido mamá, que estuvo en una alcaldía y que casi fue presidenta", afirmó la panelista.

Respecto a sus clases de cueca con las otras reclusas, la Fiera indicó: La veo hoy en una situación bailando que, por supuesto, te lo juro que dije 'oh, la mina igual chora, qué entretenido que esté bailando', porque yo seguramente estaría amurrada (…) está sin sus hijos, que eso se entiende y uno como persona puedo empatizar (...) Pero tampoco se me olvidan las cosas que pasaron, tampoco se me olvida su forma de ser".

Por otra parte, Pamela también lanzó un duro mensaje a Joaquín Lavín León, esposo de Barriga, quien dijo que su pareja estaba feliz. "Tu pareja no está feliz, si se fue triste, eso lo sabemos. Es rico ser positivo, pero que llegues con una figura de caballito, sabiendo todo lo que está pasando, con el tema de su hijo (...) 'Le voy a regalar un caballito para que así le suba el ánimo', no po', si ya estamos viejos".

Como todo no es crítica, Díaz aprovechó de cerrar reflexionando sobre la situación de la ex Mekano: "No sé si está armado, yo creo que es su forma de pensar (…) mucha gente dice 'se está riendo de nosotros', o yo me siento 'no sé, subí de nivel, mi cabeza está mejor, no tengo ni idea'".