Joaquín Lavín se emocionó tras visitar a Cathy Barriga en la cárcel: “Es duro” - Chilevisión

El ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, no ocultó su emoción tras visitar a su nuera, Cathy Barriga, en la cárcel de San Miguel, donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva, en el marco de la investigación por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, supuestamente ocurridos mientras era alcaldesa de Maipú. "Para mí ella no es Cathy la alcadesa ni la de Mekano, para mí ella es la pareja de Joaquín y la madre de dos de mis nietos (...) Quería venir y quiero seguir viniendo", expresó Lavín a las afueras del recinto penitenciario.