La dejó helada: Chama arremetió contra Camila Andrade por votos en Gran Hermano - Chilevisión

Camila instó a La Chama a mirar las situaciones desde un ángulo más objetivo dentro de Gran Hermano, lo que enfureció a la jugadora venezolana que arremetió en su contra por no involucrarse en peleas.

La ceremonia de nominación dejó los ánimos caldeados en Gran Hermano Chile. La situación trajo repercusiones este jueves y La Chama arremetió contra Camila Andrade por su manera de actuar después de votar.

Andrade supo que Linda votó por ella y señaló: "Yo sé que ella no me traga ni con aceite y listo, pero no me hago problema. Voy, la despierto porque hay actividad, con el amor que puedo, yo sé que ella me ha votado todas las semanas, pero a mi no se me va la vida en eso".

La Chama se fue en contra de Camila Andrade en Gran Hermano

Al respecto, Michelle agregó: "Eres muy neutra también, tú no andas peleando", a lo que Camila contestó: "A veces hay que aprender a soltar".

En esa misma línea, Camila Andrade comentó que ella mantenía una buena relación con Camila Power, sin embargo, sus actitudes recientes en torno a la discusión con El Tridente durante la última fiesta, la hicieron votar por ella.

"Tengo que entender que a lo mejor yo no caigo bien", sentenció Andrade, lo que causó la furia de La Chama, quien arremetió contra ella en duros términos.

"Yo tampoco quiero agradarle a nadie como tú también, quizás, que nunca das tu opinión al 100% de todo, tratas de llevarte bien con todos, que está bien, porque tu personalidad seguro es asi. Yo no voy a estar sonriéndole a todo el mundo", sentenció Alexandra.

Asímismo agregó: "Yo no quiero caerle bien a nadie, yo soy la persona que soy y si les caigo bien chevere y si no, no. Soy la persona clara, transparente. Que le guste a quien le guste".

Finalmente, Andrade no replicó la situación, por lo que La Chama sentenció: "No quiero amarrarme la lengua porque no tengo por qué".

Revive el momento: